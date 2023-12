Futsal B/M, Castellana: Satalino ‘A Potenza sfida durissima’

E’ un Castellana C5 rinfrancato dal bel successo ottenuto in casa del Casal del Manco Futsal quello che si appresta ad affrontare un’altra difficilissima trasferta nel campionato nazionale di Serie B (gir. G). La banda guidata da mister Andrea Rotondo sabato pomeriggio sarà di scena presso il PalaPergola con i padroni di casa del Potenza Calcio a 5, attualmente terza forza del torneo e reduce dall’esaltante vittoria ottenuta nell’ultimo turno in casa della capolista Diaz Bisceglie, di fatto costretta a dire addio all’imbattibilità stagionale.

Morale altissimo, dunque, per i potentini, ma morale alto anche per i baresi che sabato scorso in Calabria sono tornati al successo dopo due sconfitte consecutive giunte però sempre al termine di prestazioni tutto sommato positive. Ripetersi in terra lucana non sarà facile, anzi sarà compito arduo anche se non mancano voglia e determinazione per provare a giocarsi le proprie chances come conferma capitan Angelo Satalino, veterano del gruppo in grado di mettere tutta la sua esperienza al servizio dei suoi.

“Andiamo a Potenza con la consapevolezza che se scendiamo in campo con l’atteggiamento giusto possiamo dare del filo da torcere a tutti. La vittoria di sabato scorso da questo punto di vista è emblematica, oltre che fondamentale per morale e autostima. In casa di una delle squadre più in forma del momento abbiamo disputato una grande gara conquistando una vittoria che probabilmente in pochi avrebbero pronosticato alla vigilia. Adesso ci attende un’altra trasferta complicatissima contro la terza forza del campionato che, per altro, è reduce dall’exploit sul campo della capolista. Questo per noi deve essere uno stimolo in più per affrontare il match con un livello di concentrazione ancora più alto rispetto al solito”.

Al PalaPergola dirigono l’incontro i sigg. Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza e Raffaele Casola della sezione di San Benedetto del Tronto. Al cronometro Massimo Petroccelli di Policoro. Fischio d’inizio alle ore 16.

