Futsal B/M: New Taranto, big match con la Dream Team Palo

La New Taranto si prepara al big match con la Dream Team Palo. Le due formazioni sono divise da solo un punto a favore della compagine barese che ha però una partita in più, non avendo ancora riposato. In questo inizio di campionato i biancoazzurri hanno collezionato 21 punti, frutto di 6 vittorie e 3 pareggi. Il match del PalaLorusso di Binetto partirà alle ore 16:00 di sabato 3 dicembre. La contesa verrà diretta da Manuel Terracciani di Napoli e Daniele Romano di Salerno. Al cronometro ci sarà Antonio Bombini di Molfetta.