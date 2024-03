Futsal B/M, Castellana: caccia al quinto risultato utile consecutivo

Il Castellana C5 va a caccia del quinto risultato utile consecutivo nella diciottesima giornata del campionato nazionale di Serie B (gir. G).

La banda del presidente Domenico Mazzarisi sabato pomeriggio ospita, presso il PalaLagravinese di Sammichele di Bari, il Casali del Manco Futsal compagine calabrese attualmente terz’ultima in classifica e battuta a domicilio nel match di andata con un perentorio 6-1.

L’opportunità per allungare la striscia positiva con la prospettiva concreta di poterla migliorare ulteriormente, dunque, è ghiotta per i bianco-blu anche se mister Andrea Rotondo, eletto allenatore del mese di febbraio dalla redazione di Puglia5, predica calma e preferisce concentrarsi sul campo e sulla preparazione di una sfida difficile e ricca di insidie.

Ne è consapevole pure Daniele Lacatena, castellanese doc che anche nell’ultimo turno in casa della capolista Diaz Bisceglie ha dato il suo contributo alla causa: “Il pareggio di Bisceglie, seppur giusto, ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca perché era un match che si poteva anche vincere e un successo poteva cambiare il nostro finale di campionato. Ora però dobbiamo concentrarci sulla sfida di sabato contro una squadra molto pericolosa. Il Casali del Manco ha cominciato la stagione alla grande e successivamente è un po’ calato, ma questo non cancella le loro qualità, anzi ci obbliga a tenere ancora più alta la tensione. Mi aspetto una partita difficile perché anche loro vanno a caccia di punti seppur per obiettivi diversi dai nostri e avranno voglia di portare a casa un risultato positivo. Per tale motivo dovremo essere bravi ad approcciare la gara alla perfezione facendo intendere le nostre intenzioni sin dai primi minuti”.

Al PalaLagravinese dirigono l’incontro Antonio Ciniero della sezione di Brindisi e Massimo Petroccelli della sezione di Policoro. Al cronometro Mario Davide Margarito di Brindisi. Fischio d’inizio alle ore 16.

