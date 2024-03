Futsal A2/M, esame Palo del Colle per la New Taranto

Dopo due partite e altrettanti successi casalinghi, la New Taranto torna nuovamente in trasferta. Nella 18a giornata del Girone D di Serie A2, la formazione guidata da Angelo Bommino sarà di scena al Polivalente Lorusso di Binetto (ore 16) per sfidare il Dream Team Palo del Colle.

I rossoblù hanno la matematica certezza dell’accesso ai playoff, ma, ovviamente, non si vogliono accontentare: gli ionici vogliono difendere il primo posto e conquistare il salto di categoria al termine della stagione regolare. Finalmente il tecnico dei rossoblù potrà contare sull’intera rosa a disposizione perché Gianluca De Risi, Murilo Miani e Lorenzo Rosato hanno tutti scontato le rispettive giornate di squalifica. Nelle ultime cinque partite del campionato sarà fondamentale l’apporto di tutti per conseguire gli obiettivi prefissati.

Il Dream Team Palo del Colle, invece, sogna un posto nella zona playoff. I biancazzurri sono ottavi a quota 19 punti, a sole cinque lunghezze di distanza dal quinto posto, l’ultimo utile per accedere alla post season. Tra le mura amiche, la squadra di mister Giampiero Recchia ha fermato un team temibile come il Futsal Bitonto, prima di cedere nell’ultimo turno in quel di Canicattì per 5-2.

Voglia di rivalsa, dunque, per la formazione barese nel derby contro la prima della classe. Una sfida assolutamente da non sottovalutare, come dichiarato da capitan Gianluca Bottiglione alla vigilia del match: «Abbiamo disputato le ultime due partite senza tre giocatori importanti. Ci siamo allenati al massimo in questo periodo per disputare sette finali: ne abbiamo già vinte due, cercheremo di vincere anche col Palo del Colle per continuare la striscia positiva di risultati. Mi aspetto una partita maschia e combattuta: ci hanno sempre dato filo da torcere, già dallo scorso anno. Avranno il dente avvelenato per la passata stagione visto la vittoria del torneo, a loro discapito. Questo rush finale di stagione si affronta con la giusta mentalità, cattiveria e determinazione. I campionati si vincono così, col lavoro del gruppo e della società, che ci aiuta tantissimo: sono queste tre componenti che fanno la differenza», conclude il capitano.

A dirigere il match Angelo Tasca di Treviso e Luca Finotti di Rovigo; cronometrista Francesco D’Acciò di Molfetta. Fischio d’inizio fissato alle ore 16.

