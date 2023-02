Futsal B/M: Audace Monopoli travolge Salerno

Vittoria con goleada per la Kredias Audace Monopoli nella trasferta di Salerno per 10 reti a 4. Una splendida giornata, piena di record per i ragazzi di mister Giacovazzo (non al meglio e sostituito dal vice Cardone), che per la prima volta in stagione, nella trasferta più lontana, toccano la doppia cifra a marcature.

La partita è senza storia, coi gialloblu che in pochi minuti si portano in vantaggio e dilagano portandosi sullo 0-6 con la tripletta di Juan Cruz, la doppietta di Baldassarre e la rete di Lapertosa. Nel finale della prima parte di gioco arrivano due reti dei locali messe a segno da Rotella e Melillo. Nella ripresa il Salerno si avvicina sul 3-6 ancora con Rotella, ma l’Audace allunga ancora portandosi sul 3-9 con altre due reti di Juan Cruz, la rete di Baldassarre e un golazo di Passiatore. Cardone da spazio anche ai giovanissimi, il Salerno trova la quarta rete con Costantin, ma a chiudere il match sul 4-10 è ancora Juan Cruz che manda a segno un suo personale pokerissimo.

Successo importante per i gialloblu privi ancora di due pedine fondamentali come Caramia e Rodrigo, che toccano quota 29 punti restando saldi al quinto posto distaccandosi con quattro punti di vantaggio sul Potenza. Sabato alla Tensostruttura arriva il forte Sammichele.

Condividi su...



Linkedin

email