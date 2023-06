Futsal B/M: Audace Monopoli, Renna ‘Vogliamo scrivere la storia’

Si deciderà tutto sabato alla Tensostruttura, dove la Kredias Audace Monopoli e il Mirafin, dopo il 2-2 dell’andata, disputeranno gli ultimi 40 minuti più importanti della stagione (più eventuali supplementari e rigori) nella finale di ritorno playoff che decreteranno la squadra che sarà promossa in Serie A2. Una partita che si preannuncia equilibrata e avvincente, come lo è stato all’andata, con due formazioni che hanno dimostrato il perché sono arrivate fin qui.

A poche ore dal fischio d’inizio a parlare è Michele Renna, vice capitano e storico giocatore della squadra gialloblu, che ha disputato diversi campionati da protagonista, a partire dalla C2 fino ad oggi in B: «Queste partite non si giocano tutti i giorni e l’emozione sarà sicuramente alle stelle, nonostante le due squadre si sono incontrate pochi giorni fa. Mi aspetto una grande partita da parte di tutti – dichiara Renna – soprattutto con la testa e il cuore. Ci stiamo allenando come abbiamo sempre fatto da inizio anno con sudore e tanto sacrificio da parte di tutti, e rispetto all’andata abbiamo più consapevolezza della forza del nostro avversario».

L’appello da parte di Renna è anche al pubblico che assisterà al match alla Tensostruttura: «Nella precedente partita abbiamo avuto una cornice di pubblico meravigliosa, però per vincere queste partite serve l’aiuto di tutti e chiedo ai nostri tifosi di essere il nostro sesto uomo in campo, e mai come questa volta abbiamo bisogno del loro appoggio per fare la storia!».

A dirigere l’incontro saranno i sig.ri Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa e il Cosimo Di Benedetto della sezione di Lamezia Terme. Cronometrista il sig. Amedeo Lacalamita della sezione di Bari. Fischio d’inizio alla Tensostruttura di Via Amleto Pesce a Monopoli, sabato 3 giugno alle ore 16:00.

