Futsal B/F: La WFC Grottaglie ha un nuovo fisioterapista

Una nuova figura professionale per la WFC Grottaglie, che accoglie il fisioterapista/osteopata Stefano Maruzzella: “È davvero un piacere far parte di questo progetto, sono sempre stato un amante dell’agonismo. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli professionali, non potevo dire di no al presidente Abatematteo. Dopo anni nella pallavolo, passando dalle serie minori fino alla Serie A, ho deciso di intraprendere un ulteriore percorso”.

OBIETTIVI: “Sono chiari e dettati dalla società: dobbiamo fare di tutto per rispettarli e, perché no, qualcosa in più. Ovviamente, il mio compito è quello di mettere le atlete nelle migliori condizioni fisiche affinché possano esprimersi al meglio”.

PREPARAZIONE: “Testa al campo, inizialmente ci muoveremo con valutazioni appropriate e multidisciplinari con il resto dello staff”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp