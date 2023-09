Comitato Giochi Mediterraneo: ‘A settembre test event a Taranto’

Un settembre di grandi eventi sportivi per Taranto e il suo territorio con tre manifestazioni internazionali in due weekend, che vedranno la partnership dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, anche come nuovi test event per rodare la macchina organizzativa, dalla logistica ai trasporti e all’accoglienza, anche grazie al prezioso lavoro dei volontari.

Le attività del Comitato organizzatore, è detto in una nota, proseguono su più fronti, in linea col proprio compito di organizzare il grande evento del 2026 dal punto di vista sia sportivo sia logistico e promozionale. E in quest’ottica, dunque, ecco la promozione dei tre eventi in arrivo: la competizione natatoria di gran fondo Dominate the Water 2023, il grande evento velico SailGP e la tappa ciclistica dell’Adriatica-Ionica Race, da Conversano a Castellaneta.

Il 16 e 17 settembre si parte con Dominate the Water 2023, l’evento ideato dal campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri per coniugare sport e tutela del mare bissa l’edizione dello scorso anno: si nuoterà in mare lungo l’iconico Canale navigabile, tra il Ponte Girevole e il Castello Aragonese, per due specialità di nuoto di fondo, miglio marino e 3 km.

Il 23 e 24 settembre torna nella Città dei due Mari – dopo l’edizione del 2021 – l’unica tappa italiana del SailGP, il mondiale di vela sui catamarani F50, bolidi dell’acqua capaci di sfrecciare sulle acque del Mar Grande all’incredibile velocità di 50 nodi (circa 100 km/h). Per il circuito varato dal guru della nuova vela, Russell Coutts, sono attesi alcuni dei migliori velisti al mondo.

Dal mare alla terra: sempre il 23 settembre, taglieranno il traguardo a Castellaneta i ciclisti partiti da Conversano per la seconda tappa dell’Adriatica-Ionica Race, la tre giorni che dal 22 al 24 attraverserà Abruzzo Puglia e Calabria.

