Futsal A2/M: Audace Monopoli, cominciata la preparazione

E’ cominciata la preparazione atletica della Kredias Audace Monopoli in vista del debutto nel campionato di Serie A2 2023-24. Sotto l’attento sguardo del presidente D’Arienzo e della dirigenza gialloblu, i ragazzi guidati dal tecnico Giacovazzo e dai suoi collaboratori, Donato Cardone e Simone Scarafile, hanno cominciato a seguire le istruzioni del preparatore atletico Massimo Perdicchia e dei portieri Nicola Acquaviva con attività atletica e partitella finale. La squadra si allenerà tutti i giorni in vista del primo impegno stagionale, nel debutto in campionato di sabato 14 ottobre a Mascalucia, in Sicilia.

