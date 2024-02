Futsal B/F, la WFC Grottaglie allunga la striscia positiva

La WFC Grottaglie ha ottenuto un altro risultato significativo allungando la serie positiva con l’1-1 sul difficile campo della Soccer Altamura. Nel secondo tempo, le giocatrici di casa si sono portate in vantaggio con Plevani intorno al 14′, ma la risposta delle biancoazzurre è stata tempestiva: Giliberto ha ristabilito l’equilibrio dopo circa un minuto.

Il tecnico grottagliese, Giancarlo Berardi, ha commentato: “Avevamo preparato la partita nei minimi dettagli e siamo venuti sul campo della seconda in classifica per cercare di portare a casa i tre punti. È stata una gara equilibrata e per quanto prodotto, soprattutto nel primo tempo, avremmo meritato la vittoria”.

Berardi ha sottolineato gli aspetti positivi, elogiando l’atteggiamento e il coraggio delle ragazze nel confrontarsi apertamente con una sfida sulla carta difficile. Ha notato la mancanza di cattiveria sotto porta per sbloccare la partita ma ha lodato la pronta reazione delle giocatrici al momento del vantaggio avversario.

Riguardo alla Soccer Altamura, Berardi ha riconosciuto il buon momento di forma della squadra avversaria, che puntava a vincere sia il campionato che la Coppa Italia. Ha espresso orgoglio per aver messo in difficoltà l’Altamura, ma anche rimpianto per non essere riusciti a portare a casa la vittoria completa.

SOCCER ALTAMURA-WFC GROTTAGLIE 1-1 Marcatrici: Plevani (A), Giliberto (G).

SOCCER ALTAMURA: Russo, Lorusso, Maffei, Ogara, Carone, Difonzo (K), Rinaldi, Piccolini, Plevano, Pedroso, Habib, De Castro. Coach Tassielli V.

WFC GROTTAGLIE: Cacciapaglia, Linzalone, Calendi, Gea, Giliberto, Lacirignola, Marangione, Marzella (K), Palmitessa, Pegue, Pulli, Russo. Coach Berardi G..

Ammonite: De Castro (A), Pegue (G), Marangione (G).

