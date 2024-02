Futsal A2/M, New Taranto a Canicattì: in palio c’è il primo posto

Rialzare la testa e scendere in campo con la giusta grinta e determinazione per portare a casa i tre punti e tornare in Puglia con il primo posto in tasca. Nella sfida della 15^ giornata del campionato di Serie A2, girone D, in programma alle 17.00 di sabato 10 febbraio al PalaLivatino-Saetta, la squadra di mister Bommino è attesa dall’attesissimo scontro diretto contro l’Atletico Canicattì in terra siciliana. La sfida precederà anche il confronto tra i due club per il II Turno della Coppa Italia di Serie A2, che si disputerà dopo settantadue ore al PalaMazzola di Taranto.

Il big match potrà permettere alla compagine rossoblù, in caso di vittoria, di riconquistare la vetta della classifica, seppur in coabitazione coi siciliani, sfruttando il vantaggio negli scontri diretti (all’andata finì 9-1 per gli ionici). Una sfida preparata con la massima attenzione da parte di capitan Bottiglione e compagni che scenderanno in campo anche per rialzare la testa e riscattare l’unico ko stagionale subito, contro il Futsal Bitonto, per 1-4.

La New Taranto però troverà un clima tutt’altro che accogliente perché il PalaLivatino-Saetta di Canicattì si preannuncia gremito per spingere la formazione siciliana guidata da mister Castiglione. I siciliani hanno subito soltanto due stop in campionato: contro Taranto, all’andata, e nel girone di ritorno contro lo stesso Bitonto che due settimane fa ha relegato il primo dispiacere agli uomini di Bommino. Nella fila dei biancorossi il capocannoniere del girone, Marciano Piovesan, autore di ben 28 reti, di cui due trovati direttamente dal dischetto.

La New Taranto, per provare a tornare a casa con i tre punti, proverà a sfruttare anche le giocate di Rodrigo Lopes, miglior realizzatore con 17 gol all’attivo, che dichiara: «In queste due settimane abbiamo lavorato bene e duramente per correggere i nostri errori in vista della partita con Canicattì, sappiamo che sarà una partita dura e difficile. Dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine – afferma l’universale brasiliano della formazione tarantina – perché sarà una sfida intensa e vincerà la squadra che sarà più efficace e concreta sottoporta. Siamo pronti per affrontarli, dobbiamo scendere in campo con la giusta concentrazione: è una partita fondamentale per noi e per il prosieguo del campionato. Alla partita di Coppa Italia ci penseremo dopo, ora dobbiamo proiettare tutte le nostre attenzioni su questo incontro».

Ad arbitrare il match saranno i sigg. Matteo Ottaviani di Trieste e Diego Loris Mitri di Albano Laziale; cronometrista il sig. Salvatore Pagano di Catania. Fischio d’inizio fissato alle ore 17.

