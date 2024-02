Pallamano A2/F, Conversano cerca la ‘vendetta’ col Mugello

Dopo due settimane, torna la serie A2 femminile e per le ragazze conversanesi ancora un impegno casalingo contro un avversario ostico quale il Mugello che, al momento, insegue in classifica con due lunghezze di distacco ma che nella gara di andata in terra toscana ha inflitto una sonora sconfitta alle giovani pugliesi (35-26 il finale).

Per la squadra di casa l’obiettivo è dare continuità alla bella prestazione offerta con Camerano che non ha portato in dote punti in classifica, ma ha lasciato l’impressione di notevoli passi avanti dopo qualche prestazione sottotono. Da attenzionare nella squadra toscana Veronica Gargani, top scorer della gara di andata e capocannoniere della squdra toscana.

“La squadra sta crescendo e lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite, nonostante l’umore altalenante dopo alcune sconfitte” – dichiara capitan Ilaria Mastroscianni.

“Questo sabato proveremo ancora una volta a riscattare i risultati precedenti, con l’aiuto del nostro pubblico che saprà come sostenerci durante tutta la gara. Il Mugello é una squadra intelligente e solida, ma noi entreremo in campo pronte a lottare”.

La gara tra Conversano Mugello in programma sabato 10 febbraio alle ore 16.00 apre un sabato ricco di pallamano, a seguire, infatti, alle ore 19.00 è in programma la gara maschile tra Conversano e Pressano. Il match femminile sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Pallamano Conversano.

