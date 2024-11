Futsal A2/M, l’Audace Monopoli abbatte la capolista Canicattì

Impresa straordinaria della Kredias Audace Monopoli, che espugna il campo della capolista Canicattì con un incredibile 6-4 nella 6ª giornata di Serie A2 Girone D. La squadra di Giacovazzo domina il match dal primo all’ultimo minuto, confermandosi solida e letale nei momenti chiave.

La cronaca del match

L’Audace parte fortissimo: dopo meno di un minuto, Mendez sigla l’1-0 su assist di Gonzalez. All’8’ arriva il raddoppio di Console, che capitalizza un’azione orchestrata da Leggiero. Passa appena un minuto e Gonzalez porta il risultato sul 3-0 con una gran discesa sulla sinistra. Il Canicattì prova a reagire con un palo di Capuano al 10’ e il gol su punizione di Silon al 14’. Prima dell’intervallo, i locali colpiscono un altro palo con Urso, ma il risultato resta sull’1-3.

Nella ripresa, i ritmi si alzano ulteriormente. Il Canicattì sfiora il gol con un palo di Capuano, ma è Cristofaro, al 5’, a firmare l’1-4. I locali accorciano subito con Castiglione, ma l’Audace non si scompone e Ferri trova il quinto gol al 12’. Capuano riporta il Canicattì sul 3-5 al 14’, ma Cristofaro, con una prodezza, sigla il definitivo sesto gol per i gialloblu. Silon realizza il 4-6 al 18’, ma la rimonta del Canicattì si ferma lì.

Grazie a questa vittoria, l’Audace sale al quarto posto, a soli due punti dalla vetta. Sabato prossimo affronterà il Messina in un match cruciale per continuare a sognare in grande.

ATLETICO FUTSAL CANICATTÌ – KREDIAS AUDACE MONOPOLI 4-6 (1-3 p.t.)

Reti: 1’ Mendez, 8’ Console, 9’ Gonzalez, 5’st e 15’st Cristofaro, 12’st Ferri (A); 14’ e 18’st Silon, 5’st Castiglione, 13’st Capuano (C).

Ammoniti: Scervino, Mosca, Gonzalez A. (C); Leggiero, Ferri (A).

Arbitri: Tasca (Treviso), Soligo (Castelfranco Veneto). Cronometrista: Sirna (Acireale).

