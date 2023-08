Futsal A2/M: Calendari, Audace Monopoli debutta in Sicilia

Sono stati svelati nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto i calendari del Girone D di Serie A2. La Kredias Audace Monopoli debutterà in Sicilia in casa del Mascalucia, in provincia di Catania. La prima storica gara casalinga sette giorni più tardi sempre con una squadra siciliana: il PGS Luce di Messina.

Il primo “derby” pugliese alla quarta giornata con il Sammichele. Girone di andata molto duro per la squadra di mister Giacovazzo che si sposterà ben cinque volte tra Sicilia e Calabria, mentre nel girone di ritorno le trasferte saranno tutte in Puglia a parte quella della seconda giornata di ritorno a Messina.

«Avremo un inizio di campionato abbastanza complicato: ben quattro trasferte consecutive tra Sicilia e Calabria oltre al fatto che sarà una spesa onerosa per la società – dichiara il tecnico Giacovazzo -. Detto questo, il nostro obiettivo è farci trovare pronti già dalla prima. Sappiamo della difficoltà della Serie A2, quindi sarà importante partire bene!».

Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data di inizio preparazione atletica in vista del 14 ottobre e verranno ufficializzati gli ultimi colpi di mercato.

