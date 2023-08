Tennis: Italia vince l’European Summer Cup U16 – Borotra Cup

La terza vittoria in tre giorni regala all’Italia – Federico Cinà, Andrea De Marchi e Matteo Sciahbasi (capitano Nicola Fantone) – il titolo nell’ “European Summer Cup U16 – Borotra Cup”, al termine di una cavalcata entusiasmante iniziata con il girone di qualificazione a Latiano, in Puglia, la scorsa settimana e conclusasi oggi sulla terra rossa di Le Touquet, in Francia, sede delle Finals 2023.

Gli azzurrini, terze teste di serie (si erano qualificati – come detto – chiudendo imbattuti il Girone C), dopo la Croazia nei quarti e la Germania in semifinale, nella sfida per il trofeo sconfitto 2-1 la Repubblica Ceca, prima favorita del tabellone, anche in questo caso chiudendo il discorso già dopo i due singolari, vinti da De Marchi e Cinà.

Da ricordare che oltre all’Italia le altre quattro migliori squadre delle Finals parteciperanno insieme ai padroni di casa della Spagna alla Junior Davis Cup che si terrà dal 6 al 12 novembre a Cordoba.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp