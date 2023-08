Lecce, quattro classe 2004 della Primavera promossi in prima squadra

LECCE – In occasione della conferenza stampa di presentazione di Wladimiro Falcone, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha svelato l’identità dei quattro giovani della Primavera che verranno aggregati in pianta stabile in prima squadra in vista del prossimo, imminente, campionato di Serie A.

Questo quanto dichiarato da Corvino in conferenza: “Otto elementi della formazione Primavera campione d’Italia hanno svolto la preparazione pre-stagionale con la prima squadra. Fra questi rimarranno a disposizione di mister D’Aversa Dorgu, Berisha, Corfitzen e Burnete. Gli altri come Vulturar, Samek, Pascalau e McJannet torneranno invece in Primavera”

Il danese Patrick Dorgu sarà dunque il vice-Gallo sul versante sinistro, mentre l’albanese Medon Berisha rimpolperà la mediana. Il danese Jeppe Corfitzen completerà il reparto offensivo nei panni di esterno alto, ed inifine il romeno Rares Burnete prenderà di fatto in rosa il posto di Colombo come centravanti. Resta da capire se il classe 2003 Alexandru Borbei deciderà di restare in giallorosso per fare il terzo portiere dopo Falcone e Brancolini, o se preferirà farsi le ossa in Serie D o Lega Pro.

