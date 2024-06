Bari, Bellomo: ‘Sinistra sconcertante, ruba seggi a vera opposizione’

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’eventuale nuova amministrazione di sinistra partirebbe con il piede sbagliato. È davvero sconcertante il pericolo che, in caso di malaugurata vittoria di Leccese, si va materializzando in termini di tribuna delle minoranze. Non dare all’apparentamento Leccese-Laforgia un rilievo formale, con l’evidente quanto ingannevole scopo di rubare seggi alla reale opposizione per favorire quella falsa, è un peccato originale difficile da accettare, con conseguenze anche sui rapporti parlamentari.

Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera. “Mi chiedo, infatti, come la sinistra potrebbe parlare a Montecitorio o a palazzo Madama di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale dopo un comportamento che non ha nulla da invidiare a quelli dei vecchi regimi comunisti. Naturalmente – aggiunge – questo è un motivo in più per non votare Leccese, preferendogli Romito. Nel segno della verità e del rispetto verso gli avversari politici, con una dialettica consiliare impostata su basi di serietà e di onestà. Bloccando sul nascere giochini di potere che nulla hanno a che fare con la buona amministrazione.”

