Futsal A2/M: Audace Monopoli, pari all’ultimo respiro con Bitonto

Pari in extremis per la Kredias Audace Monopoli con il Futsal Bitonto per 1-1. Una partita a senso unico, coi gialloblu che subiscono l’iniziale vantaggio ospite per poi comandare il resto del match rischiando solo qualche contropiede, con la solita sfortuna sotto porta tra pali e traverse colpite. I ragazzi di mister Giacovazzo non hanno mai mollato mai, e con pazienza, grinta e cuore, trovano la rete del pari a cinque secondi dallo scadere.

La partita. Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio dopo due minuti con Solimini, bravo a superare Caramia dopo una triangolazione con Caggianelli. Dopo la rete degli ospiti la squadra di casa prende in mano totalmente il match cercando il pari senza riuscirci, sfiorando il gol diverse volte, anche con una traversa colpita da Alex. Squadre a riposo sullo 0-1.

Nella ripresa l’Audace gestisce il match come nella prima parte. A meno di due minuti dal via Juan Cruz colpisce in pieno un palo. Il match procede con gli ospiti chiusi nella propria tre quarti di gioco e che cercano di sfruttare al meglio vari contropiedi provando a far sbilanciare l’Audace, ma un super capitan Caramia nega il gol con delle grandi respinte almeno in tre occasioni.

Al quarto d’ora Alex colpisce un altro legno, con la porta avversaria che continua ad essere stregata. Al 17′ mister Giacovazzo inserisce Lenoci come quinto uomo di movimento facendo aumentare la pressione offensiva, dato che gli avversari continuano a chiudersi totalmente in difesa. Un minuto più tardi è Perrucci a colpire in pieno la traversa.

A sei secondi dallo scadere, quando le speranze ormai erano quasi perse, arriva il ruggito di Juan Cruz che supera Dibenedetto e porta finalmente in parità il risultato facendo esplodere gli oltre 250 tifosi presenti alla Tensostruttura. Finisce 1-1, un pari che sa di vittoria, anche se viste le varie occasioni e il gioco proposto rispetto agli avversari, sarebbe stato più giusto vincerla.

Gialloblu che con questo punto salgono a quota cinque in classifica e sono ancora in cerca del primo successo casalingo della stagione. Testa al prossimo impegnativo match esterno, dato che sabato prossimo si torna in Sicilia in casa del Canicattì.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI – FUTSAL BITONTO 1-1 (0-1)

Reti: 2’06” Solimini; 19’54” s.t. Juan Cruz.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Passiatore, Lenoci, Palattella, Juan Cruz, Baldassarre, Lapertosa, Alex, Paragò, Perrucci, Cristofaro; Sibilio. All.: Giacovazzo.

FUTSAL BITONTO 2019: Dibenedetto; Petta, Orlino, Solimini, Caggianelli, Lovascio, Ferdinelli, Banegas, Decillis, Pappapicco, Pazienza; Schettini. All.: Di Bari.

Ammoniti: Caggianelli, Solimini(B).

