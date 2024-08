Futsal A/M, Manfredonia: Caio Ainsa Soares tra i pali

Il Vitulano Drugstore Manfredonia annuncia l’arrivo di Caio Ainsa Soares, giovane portiere italo-brasiliano. Classe 2002, arriva dal Napoli Futsal, squadra proprietaria del suo cartellino, con cui ha già dimostrato il suo valore vincendo la Coppa Italia e raggiungendo le finali scudetto nell’ultima stagione. Il giovane portiere ha anche collezionato esperienze significative contribuendo alla vittoria della Serie B con la D&G Ascoli e difendendo i pali del Pistoia in Serie A. Il Manfredonia ringrazia il Napoli Futsal per la positiva conclusione della trattativa, che rappresenta un tassello fondamentale per la crescita della squadra sipontina.

