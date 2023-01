Futsal A/F: Riparte il campionato, Bitonto alla prova Kick Off

Si riaccendono i riflettori sul campionato e si riaccendono anche quelli delle leonesse, che dopo la sosta natalizia, scenderanno domani in campo per l’ultima giornata del girone d’andata, contro la Kick Off Milano.

Una squadra, quella bianco nera, che in virtù dei suoi venti tre punti e del quinto posto in classifica rappresenta uno degli ostacoli più ostici con cui affrontare il nuovo anno, per il Bitonto. Milanesi, la cui porta è difesa dell’ex di turno Gabi Tardelli, per due anni numero uno e capitano del Bitonto.

Per le leonesse invece, capolista solitaria in classifica con trentuno punti, l’obiettivo è riprendere immediatamente la marcia devastante con cui si era congedata dal 2022, per continuare a difendere il primato e per prepararsi al meglio all’avvicinarsi della sfida da dentro o fuori in Coppa Italia.

Una sfida ennesimo banco di prova in cui poter aggiornare e rendere ancor più incredibili le statistiche personali di Luciléia e Renatinha, rispettivamente a quota venti tre e diciotto goal stagionali.

Per Marzuoli è una partita delicata: alla ripresa ci capita forse non l’avversario migliore. La Kick Off è con merito la quinta forza del campionato e a parte l’ultima parte dell’anno ha fatto benissimo finora mettendo in vetrina delle ottime calciatrici. La ripresa dopo le vacanze natalizie è sempre una incognita, vedremo come le ragazze reagiranno alle stimolazioni di questi giorni. Sono fiducioso, le ragazze le vedo sempre molto motivate e sicuramente, per festeggiare la Befana, verrà molta gente a vederci al Pala pansini. Dobbiamo dare spettacolo per loro.

Carolo Cenedese è sempre protagonista: E’ un anno particolare per me, perché il mister mi chiede di lavorare più per la squadra e questo potrebbe costarmi qualcosa sottoporta ma sono molto contenta della stagione che stiamo disputando e penso che possiamo crescere ancora tanto. Finire al primo posto il girone di andata potrebbe essere un gran risultato ma non porta nessun trofeo. E’ solo qualcosa di passaggio, le vittorie sono altre! Domenica avremo di fronte tante amiche con cui non mancheremo, a fine partite, di fermarci e fare il nostro solito terzo tempo.

Ad arbitrare la partita il duo di arbitri calabresi, Vincenzo Cannistrà (primo arbitro) e Luca Petrillo (secondo arbitro). Al cronometro Giovanni Losacco. Appuntamento dunque al Palapansini alle 18 del 6 Gennaio perBitonto C5 Femminile vs Kick Off

