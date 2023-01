Futsal A/F: Real Statte cade nel recupero con Pescara

Real Statte cade (3-0) nel recupero di campionato con Pescara. Decimata da assenze e infortuni, l’Italcave ci ha messo cuore e una prestazione ordinata sotto l’aspetto dell’attesa e della ripartenza, ma non è bastato. I gol sono stati realizzati da Boutimah nel primo tempo, doppietta tra il minuto tre e l’ottavo. Chiusura dei conti con Belli nella ripresa. Adesso il match con Molfetta di domenica prossima chiuderà questa lunga settimana e, soprattutto, aprirà un girone di ritorno che porterà novità in casa ionica nei prossimi giorni, a partire da lunedì prossimo.

Il tecnico Tony Marzella sottolinea come nel recupero col Pescara, al cospetto di un avversario quotato, “siano state impiegate ragazze che avevano giocato poco. Non solo, abbiamo dato fiducia ad alcune giocatrici dell’under 19: è motivo di soddisfazione, anche in previsione futura. Ora concentriamoci sulla gara con Molfetta, poi lavoreremo per un ritorno che deve darci delle risposte diverse rispetto all’andata”.

PESCARA FEMMINILE-ITALCAVE REAL STATTE 3-0 (2-0 p.t.)

PESCARA FEMMINILE: Sestari, Soldevilla, Jessika, Elpidio, Boutimah, Coppari, Belli, Ortega, Verzulli, Guidotti, Valendino, Crocco. All. Morgado.

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Russo, Valeria, Marangione, Titova, Convertino, Pascual, Discaro, D’Errico, Acquaro, Bergamotta, Linzalone. All. Marzella.

MARCATRICI: 11’50” p.t. Boutimah (P), 16’48” Boutimah (P), 13’32” s.t. Belli (P).

AMMONITE: Belli (P).

ARBITRI: Alessandro Cannizzaro (Ravenna), Francesco Sgueglia (Finale Emilia) CRONO: Fabio Maria Malandra (Avezzano).

Condividi su...

Linkedin email