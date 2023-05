Futsal A/F: Bitonto, via semifinale scudetto con le campionesse

Provare a fatare il tabu nella partita più importante dell’anno contro la squadra che porta sul petto lo scudetto e la coccarda tricolore conquistate nella scorsa stagione. Non c’è nient’altro da aggiungere in casa Bitonto per tuffarsi in gara uno delle semifinali play off scudetto con il Città di Falconara.

In due anni e quattro incroci sul campo, le leonesse neroverdi non sono mai riuscite a battere le citizens marchigiane il bottino pieno, raccogliendo tre sconfitte e un pareggio. È il momento di sfatare il tabù per una vittoria che potrebbe risultare già fondamentale.

​Distanziate da cinque punti in classifica, Bitonto e Falconara sono state due fra le quattro squadre che per tutta la stagione regolare hanno mantenuto una costanza di rendimento e prestazioni. 68 punti per le leonesse, 63 per le citizens, con una differenza reti di 114 per le prime e 58 per le seconde. Un doppio confronto,p che vedrà sfidarsi, fra Marche e Puglia, giocatrici di calibro internazionale e fenomeni assoluto del futsal femminile come Luciléia e Renatinha da un lato, Dal’Maz e Taty dall’altro.

​Attacchi stellari e difese di ferro si daranno battaglia fino al suono della sirena per stabilire chi fra le due andrà giocarsi direttamente lo scudetto con la vincente delle sfide tra Pescara e Tiki Taka.

​Coach Marzuoli non molla un centimetro: “Dopo le feste per la vittoria della Coppa abbiamo ripreso ad allenarci con l’intensità di sempre. Siamo ancora una volta di fronte a un appuntamento storico per la società e siamo esordienti per questo livello del campionato. Dobbiamo essere consapevoli che di fronte abbiamo giocatrici che, nel loro palazzetto, appena qualche mese fa, hanno annichilito il Benfica in Champions League e anche contro di noi sono andate subito sul 2-0. Dobbiamo tenere a mente gli errori commessi nelle due partite di regular season consapevoli che questo è un altro torneo. Probabilmente la prima fuori casa non avvantaggia chi ha terminato meglio la stagione regolare, ma non dobbiamo farci influenzare da questi calcoli. Dobbiamo scendere in campo per dare tutto e giocare al massimo delle nostre possibilità”.

​Diana Santos è stata finora una delle protagoniste della stagione neroverde: “”In questa stagione siamo cresciute tantissimo, raggiungendo i nostri obiettivi con tenacia e compattezza. Cerco di dare sempre il massimo e quando mi capita di segnare non mi tiro mai indietro. Se i miei gol possono aiutare a vincere, meglio. Tutte dobbiamo difendere e tutte dobbiamo attaccare. Unite siamo fortissime e la passione e l’entusiasmo della gente di Bitonto sono fondamentali per sentirci squadra. Dobbiamo fare bene anche per loro”.

​Ad arbitrare Chiara Perona, assistita da Emilio Romano. A supporto nell’area panchine Stefano Mestieri, al cronometro Luca Serfilippi. ​Appuntamento, dunque al “Palabadiali” di Falconara con calcio d’inizio alle 19.00 di domenica 21 maggio: diretta streaming su FutsalTV

