Pallamano, Fasano è campione d’Italia

Fasano è campione d’Italia. La formazione biancazzurra batte Sassari 35-32 in gara 3 e si cuce sul petto il quarto tricolore della sua storia. La squadra di Fovio, che ha conquistato lo scudetto al suo primo anno da allenatore, ha ribaltato la serie contro i sardi, che si erano aggiudicati gara-1. Decisive le ali della formazione biancazzurra, 10 reti per Pugliese, 9 per Cantore, che ha reso vani tutti i tentativi di rimonta della squadra ospite.

