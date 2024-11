Futsal A/F, Bitonto torna al PalaPansini dopo oltre un mese

Ripartire. Non c’è altro imperativo categorico in casa Bitonto. Dopo il pareggio emozionante della scorsa settimana con la Lazio, le ragazze di Gianluca Marzuoli sono chiamate a rialzare subito la testa e a tornare a vincere per restare agganciate al treno delle grandi del campionato.

L’avversario di turno sarà l’Atletico Foligno, squadra umbra con tre punti e un decimo posto in classifica. Le umbre, a caccia di preziosi punti salvezza, rappresentano una delle sfide più insidiose. A rendere il match ancora più acceso sarà il derby delle sorelle Pezzolla: Carmen, in forza al Bitonto, sfiderà Mariagrazia, ex neroverde ora nelle fila del Foligno.

Per vincere, il Bitonto dovrà mostrare lo stesso spirito combattivo che ha fatto la differenza negli ultimi anni. Marzuoli, riflettendo sulla sfida con la Lazio, ammette: “A Roma meritavamo di più, il gol subito lascia amarezza, ma la squadra ha creato molto e abbiamo giocato con grinta. Domenica ci aspetta un’altra partita simile: avversarie chiuse in difesa che tenteranno di sfruttare le nostre incertezze. Dovremo avere pazienza per trovare le nostre occasioni e bucare la difesa del Foligno. Se c’è una parola chiave per questa stagione, è pazienza”.

Anche Lucilia è pronta per un weekend di grandi emozioni: “Vogliamo raggiungere la finale di Supercoppa, sarebbe un traguardo importante. E, dopo 24 ore, ci aspetta un’altra sfida durissima in Serie A. Il Foligno è una squadra ostica, darà tutto per metterci in difficoltà. Noi, però, punteremo sulle nostre certezze e sulla preparazione fatta”.

A dirigere l’incontro saranno Danis Prekaj come primo arbitro e Carlotta Filippi come secondo, con Paolo Di Lorenzo al cronometro. Fischio d’inizio anticipato alle 16 al Palapansini, che tornerà a tingersi di neroverde dopo oltre un mese dall’ultimo derby.

