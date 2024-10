Fustal B/M, Bernalda: successo al cardiopalma con Nausicaa

Il Bernalda Futsal inizia la sua avventura nel campionato con una vittoria di carattere, superando in rimonta la “matricola terribile” Nausicaa con un emozionante 3-2. Il pubblico del PalaCampagna, numeroso e caloroso, ha assistito a una partita dalle mille emozioni, soprattutto nel secondo tempo, in cui si sono concentrate tutte le reti. Dopo l’iniziale vantaggio dei calabresi con Iozzino, i lucani hanno risposto con i gol di Gallitelli e Sali. Nonostante il momentaneo pareggio di Moio, il giovane bomber Carella ha siglato la rete decisiva per regalare la vittoria ai padroni di casa.

Cronaca della partita

Il tecnico del Bernalda, Volpini, ha schierato inizialmente Zito, Sali, Iannuzziello, Grossi e Gallitelli, mentre il Nausicaa è partito con Gulli, Iozzino, Bertirossi, Sinopoli e Parafati. Dopo una fase di studio iniziale, la prima occasione è arrivata al 5’ con Parafati, ma Zito si è fatto trovare pronto. Poco dopo, il portiere lucano è stato nuovamente decisivo su una doppia conclusione di Bertirossi, mentre Iozzino ha sprecato una buona occasione da posizione favorevole.

Il Bernalda ha risposto con un mancino insidioso di Gallitelli, ma il portiere Gulli ha deviato in angolo. Al 12’, i padroni di casa sono andati vicini al vantaggio con un tiro dalla distanza di Gallitelli che si è stampato sul palo. Le occasioni si sono moltiplicate, con Gallitelli e Grossi protagonisti, ma Gulli ha risposto con interventi decisivi. Al 18’, una doppia occasione per Carella è stata sventata sulla linea da Iozzino, che ha salvato i suoi in extremis. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, nonostante la crescente pressione dei lucani.

Nella ripresa, il Nausicaa è ripartito forte, sfiorando il gol con Sinopoli e Bertirossi, ma Zito ha continuato a opporsi con parate straordinarie. Al 7’, però, gli ospiti sono passati in vantaggio con una splendida azione personale di Iozzino sulla sinistra, che ha portato lo 0-1. La reazione del Bernalda è stata immediata: pochi secondi dopo, Gallitelli ha pareggiato i conti con un sinistro imprendibile.

Il Bernalda ha continuato a spingere, e al 10’, Sali ha sfruttato una palla vagante in area per firmare il 2-1. I lucani hanno sfiorato il terzo gol con Sali, che ha colpito la traversa, e con Eletto, che ha mancato di poco la porta in contropiede. Al 15’, però, il Nausicaa ha trovato il pareggio con Moio, il cui tiro dalla distanza è stato inizialmente respinto da Zito, ma la palla, secondo gli arbitri, ha varcato la linea.

Negli ultimi minuti, Volpini ha rischiato tutto schierando il quinto uomo di movimento, e la mossa ha pagato. Al 18’, Carella, su assist di Gallitelli, ha trovato il gol decisivo del 3-2. Il Nausicaa ha tentato il tutto per tutto, ma Zito è stato ancora decisivo su Sinopoli e Iozzino. Alla fine, il Bernalda ha potuto festeggiare la prima vittoria stagionale, con i tifosi del PalaCampagna in festa.

Un debutto promettente per il Bernalda Futsal, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide di campionato.

BERNALDA-NAUSICAA 3-2

Marcatori: 6:40 s.t. Iozzino (N), 6:56 s.t. Gallitelli (B), 9:59’ s.t. Sali (B), 15:16 s.t. Moio (N), 17:52 s.t. Carella (B).

BERNALDA FUTSAL: 1) Zito 5) Sali 6) Eletto 7) Castano 8) Iannuizziello 9) Carella 10) Gallitelli 11) Grossi 21) Sarli 23) Esposito 24) Brescia 99) Benedetto. All. Volpini.

NAUSICAA CALCIO A 5: 1) Gulli 2)Iozzino 4) Calio 5) Mole 7) Bertirossi 8) Moio 9) Sinopoli 10) Patamia 11) Rondo 21) Pulera 24) Parafati 26) Marano. All. De Marchi.

Arbitri: 1° Conca di Barletta, 2° Di Gregorio di Molfetta. Cronometrista: Losignore di Matera.

Ammoniti: Iozzino (N), Sali (B), Zito (B), Grossi (B), Carella (B).

