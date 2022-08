ERCHIE – Ladri-vandali in azione la notte scorsa presso il Centro Anziani di Erchie: la notte scorsa i locali sono stati depredati e distrutti da sconosciuti.

Sono stati asportati suppellettili, devastati ambienti, divelte porte e tutto ciò che non poteva essere rubato è stato distrutto. “Tutto questo è inaccettabile”, scrive su Facebook il sindaco di Erchie, Pasquale Nicolì. “Ci affanniamo a parlare di legalità, a stabilire regole e a lavorare per farle rispettare e poi arriva qualcuno che ci ricorda che bisogna ancora sudare per raggiungere l’obiettivo. Chiedo l’aiuto dei cittadini di Erchie per custodire il patrimonio di tutti, mille occhi sono più efficaci di tante parole”.