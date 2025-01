Furti in supermercati, Polizia ferma sedicenne di Barletta

BARLETTA – Due supermercati rapinati a Capodanno a Barletta, un terzo colpo quasi riuscito il giorno successivo. Il Commissariato di Polizia di Barletta, con il supporto della Questura della BAT, è intervenuto per sgominare una baby gang locale, con un sedicenne fermato dalle Volanti in quanto ritenuto uno dei presunti responsabili.

L’intervento degli agenti si è concretizzato nella notte del 2 gennaio quando, intorno alle 3:30, è stato segnalato uno dei furti in questione. La Polizia ha riconosciuto il giovanissimo, già sotto la lente d’ingrandimento per alcuni reati commessi nel periodo estivo. Alla vista della Volante, il sedicenne ha lasciato il punto in cui ha tentato il furto e si è dato alla fuga, per poi essere bloccato dopo pochi metri e condotto presso gli uffici del Commissariato di Polizia cittadino.

Le immagini di videosorveglianza hanno accertato il tentativo di forzare l’ingresso del supermercato, operazione riuscita nei due episodi precedenti con la sottrazione di parte degli incassi e di alcuni generi alimentari. Dagli accertamenti eseguiti, è stato riscontrato l’allontanamento del sedicenne dalla Comunità per minori in cui era stato collocato dal Tribunale per i minorenni di Bari. Il giovane è stato poi trasferito presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Potenza.

