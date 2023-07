TARANTO – Notte di paura a Taranto, a causa dell’ennesimo Incendio avvenuto all’interno di un appartamento. Le fiamme si sono sviluppate in uno stabile in Via Cugini al civico 15, non sono state ancora accettate le cause che hanno provocato il rogo. Provvidenziale l’intervento della Polizia di Stato, infatti subito dopo l’allarme sono giunte sul posto le pattuglie della sezione Volanti della Questura di Taranto, constatata la gravità dei fatti, i poliziotti sono subito intervenuti per soccorrere le persone che si trovavano nell’appartamento, è stato necessario sfondare la porta di ingresso dell’abitazione al primo piano, così è stato possibile trarre in salvo coloro che si trovavano all’interno. L’incendio ha provocato fumo denso e nero, è stato necessario evacuare lo stabile, c’erano anche famiglie con bambini piccoli. Tempestivo anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un’autoscala per raggiungere le finestre dell’appartamento.

Foto Francesco Manfuso



About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp