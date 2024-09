Fulmini e fiamme in masseria: a fuoco centinaia di rotoballe di fieno – VIDEO

CEGLIE MESSAPICA – Vasto incendio di rotoballe di fieno a Masseria Barone Piccolo, a Ceglie Messapica. Ad innescare il rogo sarebbe stato un fulmine caduto nel pomeriggio di martedì. Le fiamme, visibili da lontano e capaci di colorare di rosso la notte della contrada, hanno richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. Uomini e donne del 115 hanno circoscritto il rogo, destinato a bruciare per tutta la notte. Per fortuna, nonostante la grande paura, le strutture abitative dell’azienda, incastonata tra le campagne della valle d’Itria, sono state risparmiate. Guarda il video in basso o sulla pagina Facebook di Antenna Sud.

