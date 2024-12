Francavilla Fontana, zona Pip: al via insediamento nuove imprese

Rete Imprese Francavilla ha espresso piena soddisfazione per l’avvio dell’iter procedurale che dovrà dare respiro alla zona Pip facilitando l’insediamento di nuove imprese sul territorio. “Il Consiglio di Amministrazione e i soci tutti, – si legge in una nota – con soddisfazione prendono atto della determinazione del 3 dicembre scorso con la quale il comune di Francavilla ha ripreso il cammino per la completa pianificazione della nostra area industriale. L’assegnazione del compito di predisporre la progettazione della variante del Piano Insediamenti produttivi, strumento urbanistico di pianificazione intermedia, fondamentale per l’attuazione dei singoli interventi pubblici e privati successivi era attesa da circa quattro anni e finalmente dopo innumerevoli solleciti vediamo l’avvio di questa nuova fase. La nostra soddisfazione è ancora più grande perché la realizzazione progettuale di tale variante è stata affidata ad uno dei nostri tecnici più preparati e di grande esperienza, l’ingegnere Angelo Sgura”.

