Francavilla Fontana, un patto di amicizia fra due clubs Lions

Un patto di amicizia sarà siglato il prossimo 10 dicembre fra il Club Lions di Francavilla Fontana ed il Club di Perugia Fonti di Veggio. L’accordo unirà i soci dei due club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca, in piena attuazione con gli scopi del lionismo. L’appuntamento è fissato presso Casa Resta in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi.

“Questo patto – spiega Marisa Balestra presidente del Lions Club di Francavilla Fontana – nasce per favorire esperienze di incontro, di cooperazione e di confronto oltre a promuovere rapporti di amicizia e comprensione. Animati dall’idea solidale di orizzonti sempre più vasti ci siamo proposti di mettere in campo molte idee da sviluppare insieme con il Club di Perugia Fonti di Veggio. Questa proposta di un patto amicale ci inorgoglisce e riempie di gioia e speranza sia il cuore che la mente”.

Questo patto, in pratica, accende i riflettori sotto il profilo geografico, umano e culturale tra due regioni accomunate da molti aspetti. “Siglando questo patto – conclude Balestra – vogliamo porre le basi per una collaborazione duratura per realizzare obiettivi comuni che siano di fondamentale utilità per le comunità secondo gli scopi insiti del nobile spirito della solidarietà attiva”.

Uno scambio che arricchirà tutti e costituisce la premessa per mantenere viva e produttiva la relazione tra i due club che nei prossimi mesi si impegneranno a sviluppare iniziative comuni.

