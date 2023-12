Cosmic Fest nel fine settimana a Lecce per l’ultima tappa 2023

Dopo un lungo tour che ha visto la 14a edizione del Cosmic Vegan Fest colma di ospiti di rilevanza nazionale come la cantante Antonella Ruggiero, l’attrice televisiva e teatrale Daniela Poggi, il musicista Yari Carrisi Power, il doppiatore e attore Massimo Wertmuller, la scrittrice-tarottista Marianne Costa, il giornalista della Rai Alberto Lori e tanti altri; il Festival del Benessere giunge a Lecce presso la Biblioteca Bernardini/Convitto Palmieri sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 con una programmazione ricchissima di appuntamenti con circa 70 proposte che i visitatori potranno gustare tra conferenze, seminari, trattamenti individuali con operatori olistici specializzati provenienti da tutta la Puglia.

Il festival mira a promuovere da anni un settore inizialmente sconosciuto a molti e lo fa coinvolgendo professionisti, gruppi e artisti. Il Cosmic Vegan è prodotto da Cosmic Community, con il partner Polo BiblioMuseale di Lecce che ospita l’evento negli spazi della Biblioteca Bernardini e nella Ex Chiesa San Francesco della Scarpa grazie alla collaborazione della Provincia di Lecce e con il patrocinio della Città di Lecce. Main Partner del festival il marchio di certificazione internazionale Vegan V-label Italia.

La maggior parte delle iniziative sono gratuite con un eventuale contributo libero. Il Festival del benessere Cosmic Vegan Fest è nato 12 anni fa e ha realizzato sino ad ora circa 20 tappe di successo frequentate da un pubblico variegato fatto di giovani e adulti, soprattutto nel Salento. Il gruppo ha avuto anche il piacere di portare i suoi messaggi a Matera per due edizioni e addirittura in Argentina.

Da quest’anno nuovo exploit con un tour, il cui marchio è “Il Leone di Fuoco” dedicato al coraggio insito in ognuno di noi nel percorrere la vita. “Quando si arriva al Cosmic si respira una magia particolare, perché la manifestazione è il frutto di un intento puro del cuore: un dono a questa dimensione terrestre per raggiungere uno status di relazione più armonica con tutto l’esistente fatto di esseri umani, vegetali, terra, aria. Il festival è nato dal basso ed è il frutto della collaborazione tra diverse persone, realtà ed enti che mettono a disposizione gli spazi, e che in ogni appuntamento si riuniscono per festeggiare una vita sana, meno consumistica e più in contatto con gli elementi naturali”.

Questo afferma l’ideatore del festival Federico De Giorgi che insieme allo staff ha viaggiato nelle diverse città dove un pubblico eterogeneo è riuscito ad assaporare un progetto totalmente autofinanziato.

Nella tappa a Lecce, che si terrà sabato 9 e domenica 10 dicembre negli spazi della Biblioteca Bernardini, i visitatori potranno prendere parte ad attività di meditazione, yoga, sciamanismo, proiezioni cinematografiche, astrologia, psicologia, naturopatia, insomma tutto il benessere che si desidera è racchiuso nei segreti svelati dai conduttori delle iniziative.

Tra gli ospiti d’eccezione troviamo l’attrice Daniela Poggi, uno dei nomi più conosciuti sul panorama nazionale nell’ambito del teatro e del cinema e che è già stata applaudita nel palco del Cosmic a Roma presso il Teatro Quirino/Vittorio Gassmann nella precedente tappa di settembre. La Poggi oltre a portare al pubblico lo spettacolo “Anima Animale”, terrà un intervento nella conferenza di presentazione del progetto “Università Cosmica”, un percorso di studi triennale professionale che partirà nel 2024 per formare aspiranti operatori olistici specializzati.

Altra ospite molto attesa è la Dott.ssa Marilù Mengoni che porterà ai partecipanti della sua conferenza come stare bene attraverso la corretta alimentazione anche d’inverno, supportata da un giusto atteggiamento psicologico. Diversi i film che verranno proiettati grazie alla collaborazione con la UAMtv di Thomas Torelli, che è la tv web più seguita e apprezzata del mondo olistico in Italia: più di 10 titoli messi a disposizione del pubblico.

E non finisce qui: oltre alle tante iniziative per esempio nell’ambito della cooperazione internazionale con THE CIRCLE OF LIFE performance d’integrazione sociale a cura di Fondazione Emmanuel e Fabbrica dei Gesti, lo sciamanismo con Minotauro Shaman che proporrà una conferenza esperienziale sull’Intensi, oltre al salotto di astrologia con Fulvio Carlino, la psicologia quantistica con il dott. Ilio Torre, la mostra fotografica a cura di Michele Mariano sul rinnovamento della vita passando dalla storia degli ulivi nel Salento, il djset di Shavya, lo shiatsu di Katia Lucatellim, il sistema di supporto alla guarigione emotiva Aura- Soma con Giovanna Conte, le iniziative della Casa dei Maestri di Monteroni, la meditazione Arpanidra di Yoga in Salento di Zollino, e tantissime altre attività da realtà proveniente da tutta la puglia e che si possono trovare nel sito www.cosmicveganfest.it

Negli spazi ospitanti si potrà trovare un’area totalmente dedicata ai trattamenti individuali quali: massaggi, shiatsu, campane tibetane e tutto ciò che ruota attorno al mondo olistico e naturale.

