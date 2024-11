Francavilla Fontana, un 19enne arrestato per droga e due denunce a Torre e San Pancrazio

Un arresto per droga a Francavilla Fontana, una denuncia per truffa a San Pancrazio Salentino ed un esercente denunciato a Torre Santa Susanna. E’ il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri. Un 19enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nor di Francavilla Fontana perché, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare nel quartiere San Lorenzo, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina ed eroina e anche di contanti, presumibilmente ritenuto provento di attività di spaccio.

A San Pancrazio, invece, i militari della locale stazione hanno denunciato un 33enne per essersi qualificato come un impiegato postale. Il finto dipendente avrebbe ricevuto dalla vittima prescelta un bonifico di 1700 euro per evitare il blocco della sua carta poste pay in uso. A Torre Santa Susanna, denunciato il titolare di un’attività commerciale, per inosservanza dei provvedimenti scaturiti a seguito di un’ordinanza di chiusura immediata del locale, scaturita a seguito delle carenze igienico-sanitarie riscontrate dal personale dell’Asl nel corso di un controllo effettuato congiuntamente con i Nas nelle settimane precedenti. Attività che è stata chiusa.

