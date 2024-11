Fasano, l’autopsia conferma: 78enne ucciso da auto pirata

L’autopsia ha confermato che la causa della morte è stata l’impatto con l’auto che l’ha travolto: Tonino Loprete, 78 anni, è stato ucciso dalla Fiat Panda che poco prima dell’alba di domenica 27 ottobre l’ha investito nel centro di Fasano, in via Mignozzi. Indagato per l’omicidio stradale e l’omissione di soccorso, un 31enne pluripregiudicato fasanese. Terminata l’autopsia, la salma è stata restituita alla famiglia. Dalle 8.30 di mercoledì mattina, presso la chiesa di San Nicola, sarà allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno giovedì 7 novembre, nella chiesa di Sant’Antonio Abate.

