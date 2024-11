Ruvo, 98enne muore nell’incendio della sua abitazione, gravissima la moglie

L’abitazione di via Braccalone nel centro storico di Ruvo di Puglia adesso è sotto sequestro. Qui, nella mattinata di martedì, è divampato l’incendio nel quale ha perso la vita un uomo di 98 anni, mentre la moglie è ricoverata, in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Bari. Una tragedia sulla quale indagano i carabinieri su disposizione della Procura, ma che potrebbe essere stata provocata dalla stufetta situata in camera da letto.

I primi ad essere allertati di quanto stesse accadendo sono stati gli agenti della polizia locale di Ruvo di Puglia, visto che la sede del comando è proprio alle spalle dell’abitazione dove si è sviluppato l’incendio. Questo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe consentito di trarre in salvo la donna trasportata, in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Bari, mentre l’era già deceduto, come hanno potuto accertare i sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona, verificando che le abitazioni circostanti non fossero state danneggiate. La coppia di anziani coniugi era sola in casa quando le fiamme si sono sviluppate e, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c’è anche quella che marito e moglie abbiano perso conoscenza a causa del fumo che ha invaso l’abitazione.

