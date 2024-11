Francavilla Fontana, avviato l’iter per un piano strategico del turismo

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha avviato l’iter per la definizione del piano strategico del turismo di Francavilla Fontana. Questo nuovo strumento programmatorio ha lo scopo di individuare le aree di interesse, gli investimenti necessari e le politiche da attuare per migliorare la qualità dell’offerta culturale e di servizi rivolta a visitatori e operatori del settore. “La definizione del piano strategico del turismo – spiega l’assessore Carmine Sportillo – è un punto centrale del programma dell’amministrazione. Questo documento nasce con lo scopo di delineare una strategia di lungo periodo indispensabile per aumentare il numero di visitatori e al contempo per costruire una identità chiara della nostra offerta”.

Alla base del piano ci saranno la realizzazione del sistema biblio-museale integrato, la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione di contenitori e attività culturali cittadine, la realizzazione di itinerari tematici, il coinvolgimento attivo delle imprese locali.

“Con questo provvedimento – prosegue Sportillo – abbiamo dato un indirizzo chiaro agli uffici per individuare una equipe di professionisti in grado di mettere insieme i punti di forza della città e dare una chiara impostazione alle politiche del turismo che saranno attuate nei prossimi anni. Con i giusti investimenti il turismo può diventare un tassello importante della vita economica con ricadute significative per tutte le attività produttive cittadine”.

L’Amministrazione Comunale ha stanziato per la stesura del piano 15 mila euro. “Il piano strategico del turismo – conclude il sindaco Antonello Denuzzo – è un atto fondamentale per l’economia francavillese. In questi anni abbiamo dimostrato che Francavilla Fontana ha molto da raccontare ed è in grado di ritagliarsi un ruolo di primo piano per eventi culturali e pop. Siamo al lavoro per mettere tutto questo a sistema e calibrare gli investimenti in maniera mirata per continuare a migliorare e rendere la nostra città sempre più attrattiva”.

