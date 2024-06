Francavilla Fontana, tragica scoperta, un 43enne trovato morto in casa

Dramma in via Delli Santi a Francavilla Fontana. Un uomo di 43 anni che viveva da solo, è stato trovato morto all’interno del suo appartamento. La tragica scoperta è stata fatta questa mattina. Sembra presumibilmente morto da qualche giorno per cause naturali. I vicini avrebbero dato l’allarme. Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale.

