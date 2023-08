Francavilla Fontana, nelle librerie la narrazione illustrata della città dalla Preistoria al 1300

E’ stato pubblicato il primo volume della “Storia illustrata di Francavilla Fontana”, dalla Preistoria al 1300 con illustrazioni dello scomparso artista e docente Egidio Saracino. Una narrazione illustrata a cura del professore Cosimo d’Amone, ricercatore e storico locale.

L’editore Cataldo Geppino Montanaro ha raccolto in un unico volume i primi dieci fascicoli, di dodici pagine ciascuno, già pubblicati, ad intervalli non regolari, tra il 1986 ed il 1990 con l’aggiunta dell’undicesimo. Tutta la “narrazione” secondo l’autore e l’editore doveva essere racchiusa in 22 fascicoli, suddivisa in due parti; la prima dalla preistoria al 1300 e la seconda dal 1300 ai primi anni del secondo dopoguerra (1945-50).

Ora si è dato alle stampe la raccolta dei primi 11 fascicoli che, in passato, soprattutto nelle scuole, con le singole uscite, ha suscitato vivo interesse da parte degli alunni con incontri in classe da parte dello stesso autore e dell’artista che ha curato le illustrazioni.

Per il professore d’Amone “non opera storica “tout court”, ma esclusiva opera di divulgazione storica di fatti, di uomini, di popoli, di eroi e divinità che hanno lasciato l’impronta del loro passaggio e delle loro azioni il tutto accompagnato da efficacissimi ed avvincenti disegni-illustrazioni”. Il primo volume racchiude otto capitoli: la Preistoria, i Messapi, il secolare duello, la Rudiae Peucetica e dintorni, i secoli dell’Impero Romano, il cristianesimo e la villa del San Salvatore, le invasioni barbariche ed infine i Casali.

L’editore nel ringraziare per la “puntualità del racconto” l’autore e, nello stesso tempo, nel rivolgere una “postuma gratitudine al professore Egidio Saracino, volge la sua attenzione ai lettori, grandi e piccoli. “Sono convinto che questa prima parte della Storia Illustrata indurrà molti lettori di Francavilla Fontana a conoscere meglio la loro città e ad amarla di più”, ha scritto nella presentazione Geppino Montanaro.

La stampa del primo volume è stata eseguita da “Grafica Sef”- Gruppo Montanaro.

