“Arrivederci presidente”: il sindaco saluta la premier Giorgia Meloni

CEGLIE MESSAPICA – “Arrivederci presidente”, anche se lei, la premier, a Masseria Beneficio resterà ancora qualche giorno. Il sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano in visita di cortesia dalla premier Giorgia Meloni, in posa con il sottosegretario Marcello Gemmato per i migliori saluti di fine vacanza 2023. Su e giù dalla masseria, il consigliere regionale Luigi Caroli, in questi giorni spesso in visita dalla presidente del consiglio per poi accompagnare in tour tra le aziende del territorio il ministro Francesco Lollobrigida.

