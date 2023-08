Morto Prigozhin, 62enne capo della Wagner: abbattuto il suo jet

MOSCA – Yevgeny Prigozhin, ex capo della Wagner, è morto in seguito allo schianto del suo jet privato in uno spazio aereo compreso tra Mosca e San Pietroburgo, precipitando poi nella regione di Tver, vicino al villaggio di Kuzhenkino. Con lui ha perso la vita il comandante militare della Wagner, Dmitry Utkin, come ha confermato Rosaviatsia, l’Agenzia federale russa per il trasporto aereo.

Soltanto due mesi fa si era reso protagonista della cosiddetta ‘marcia della giustizia’ su Mosca dei suoi miliziani, dopo aver avuto storicamente legami importanti con lo stesso Vladimir Putin. Le milizie della Wagner, guidate sempre da Prigozhin, erano intervenute in Siria, Africa e infine in Ucraina. Nato nel 1961, aveva 62 anni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp