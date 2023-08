Voglia di viaggiare, raccontare e ridere è con questo spirito che il celebre attore e regista Roberto Ciufoli va in scena a Brindisi con lo spettacolo “Le città… visibili” tratto dal celebre romanzo di Italo Calvino. Il racconto di Marco Paolo verso l’Asia a pochi dal porto di Brindisi la porta d’oriente in un inevitabile legame tra storia e arte. Un libro quindi che diventa teatro in una location suggestiva con il museo provinciale “Ribezzo”.

