Francavilla Fontana, lo scomparso scultore Gaetano Piro presente nell’annuario dell’arte italiana

Il più antico annuario dell’arte italiana che tratta di arte, storia e tradizione annovera, tra gli artisti, lo scultore Gaetano Piro, francavillese, stimato docente di matematica scomparso il 25 marzo 2020. Presso la Galleria dei Miracoli di Roma si è tenuta sabato 5 ottobre una giornata di studi su questo importante atlante, con tanti anni di storia alle spalle, che di fatto rappresenta uno strumento di consultazione per collezionisti, galleristi, istituzioni culturali e appassionati d’arte. Per l’occasione il direttore editoriale e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi (storico curatore di diversi Padiglioni Nazionali alla Biennale di Venezia Arte) ha curato un approfondimento sulle opere del professore Piro con relativa mostra. Presente la figlia, Tiziana Piro ingegnere. Appena la notizia si è diffusa a Francavilla Fontana in tanti hanno manifestato un punta di orgoglio per questo stimato concittadino inserito nel più antico annuario dedicato all’arte italiana che continua a documentare l’evoluzione dell’arte contemporanea nel nostro Paese. Il Senato della Repubblica Italiana ha ritenuto l’Atlante strumento di propagazione della cultura italiana nel mondo. Il convegno “1940-2023: più di ottant’anni di Storia dell’Atlante dell’Arte Contemporanea,” tenutosi il 9 febbraio 2023 nella Sala Capitolare, ha sottolineato l’importanza di questa longeva pubblicazione come vanto dell’identità artistica nazionale.

