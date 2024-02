Francavilla Fontana, la Cina “mira” alle aziende francavillesi

La Cina e Francavilla Fontana, e più in generale la Puglia, sempre più vicini per la promozione della reciproca amicizia per una migliore crescita socio-economica. Con questo spirito ha fatto tappa nella zona commerciale ed artigianale di via Grottaglie la delegata dei rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, la dottoressa Zhao Xingrong Shirley del Distretto di Nankang, città di Ganzhou, provincia Jiangxi che conta oltre 45 milioni di abitanti. Ad accompagnare la delegata cinese in questo mini-tour, Irene Pivetti, già presidente della Camera nel 1994, presidente della Fondazione Italia-Cina e l’avvocato Massimo Vacca consulente legale della Fondazione e co-fondatore dell’ E.I.P.O, lo speciale Osservatorio per la proprietà intellettuale.



