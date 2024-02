ZES unica, ad Andria incontro tra imprenditori e amministrazione comunale

ANDRIA – I benefici e i rischi della ZES unica per le regioni del sud Italia raggruppano al tavolo gli imprenditori della BAT. Ad Andria un incontro tra le associazioni di categoria per parlare della zona economica speciale, che garantisce grandi opportunità a livello finanziario e fiscale, ma porta con sé anche diversi dubbi sull’accentramento delle competenze a Roma, un processo che comporterebbe un iter più complesso e meno snello per il tessuto imprenditoriale del territorio

L’amministrazione comunale ha tastato il polso degli imprenditori, in particolare in relazione alla zona PIP federiciana. Giovedì nuovo tavolo per approfondire i temi della ZES unica, dal 1° gennaio 2024 già istituita con il decreto legge 124 del 2023.

