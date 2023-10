Francavilla Fontana, incidente stradale nella Zona Industriale

Si sono vissuti momenti di apprensione questa mattina, poco dopo le 11, sulla Via per Grottaglie, nella Zona Industriale di Francavilla Fontana. Due auto, una Bmw X5 è una Fiat Punto, sono state coinvolte in uno spettacolare incidente stradale le cui cause sono ancora da chiarire. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi anche se sul posto sono intervenute ben tre ambulanze, oltre ai Carabinieri della locale stazione che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto anche la polizia locale che ha disciplinato il traffico in attesa che venisse liberata la strada.

