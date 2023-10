Bari, 30enne investito da treno: è grave

BARI – Un uomo di circa 30 anni è stato investito da un treno della Ferrotramviaria questa mattina a Bari, all’altezza della fermata Brigata Bari, sulla linea Bari-Barletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.45. Il 30enne è stato trasportata in gravi condizioni al Policlinico. Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto e al momento non si esclude né la possibilità dell’incidente né quella del gesto volontario. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria per i rilievi. Ritardi alla circolazione ferroviaria si sono verificati nella prima mattinata. Il tutto si è risolto intorno a mezzogiorno.

