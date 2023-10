Barletta, inseguimento in città: feriti due agenti della Polizia

BARLETTA – Un tentativo di furto di un’auto di grossa cilindrata sventato, due persone in fuga che hanno fatto perdere le proprie tracce dopo un inseguimento con la Polizia, terminato con la volante che ha impattato contro uno spartitraffico. A seguito della collisione, due agenti sono rimasti feriti.

Momenti concitati a Barletta, precisamente in via Sant’Antonio. quando è stata segnalata alla Sala Operativa del commissariato cittadino il furto di un’autovettura. La Volante, dopo pochi secondi, ha raggiunto la via indicata notando due individui completamente vestiti di nero che, alla vista della vettura di servizio, sono saliti a bordo di un mezzo di grossa cilindrata di colore nero, fuggendo per le vie del centro cittadino. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento della macchina che ha attraversato prima piazza Caduti in senso contrario, poi via Imbriani e infine via Canosa. Giunti all’altezza della rotonda tra via Ponchielli e via Canosa, l’auto di servizio, a causa dell’asfalto reso viscido dalla presenza di liquido, ha impattato violentemente prima contro lo spartitraffico poi, dopo lo scoppio degli pneumatici, contro dei paletti in metallo, terminando la corsa sul marciapiede.

I due operatori sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale, dove ad uno di loro è stata diagnosticata la frattura di due costole con prognosi di 30 giorni. Dai successivi accertamenti svolti è emerso che gli ignoti, prima dell’arrivo della Polizia, stavano tentando di rubare un’Audi parcheggiata nella zona. La vettura aveva già i vetri in frantumi e il quadro di accensione manomesso. Sono in corso le indagini per identificare gli autori dell’episodio.

