Francavilla Fontana, i redditi dei consiglieri? Un optional

Solo 5 consiglieri comunali di Francavilla Fontana hanno reso noto la propria situazione reddituale. Per legge la pubblicazione dello stato patrimoniale degli eletti o dei nominati in giunta deve avvenire entro 3 mesi dalle elezioni amministrative. Sul sito istituzionale questi dati sono obbligatori. E non si tratta certo di una morbosa curiosità. In molti, compreso sindaco e assessori oltre al resto dei consiglieri hanno probabilmente dimenticato di adempiere a questo obbligo. Tra i 5 consiglieri che hanno fatto conoscere il proprio stato patrimoniale per il 2023 figura Maurizio Bruno presidente dell’assise comunale e consigliere regionale.

