Francavilla Fontana: ex discarica di contrada San Vito sarà bonificata

La ex discarica di Francavilla Fontana di contrada San Vito sarà finalmente bonificata e messa in sicurezza. Nella mattinata di lunedì 16 settembre, la giunta regionale ha approvato un finanziamento di 75 milioni di euro destinato a risanare questa e altre “bombe ecologiche” presenti sul territorio regionale.

La discarica di Francavilla Fontana è stata considerata una priorità assoluta, seguita dalla “Enerambiente” in località Formica a Brindisi. “Questo intervento è un passo fondamentale per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente”, come sottolinea Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile e consigliere regionale PD, che ha lavorato a lungo per raggiungere questo obiettivo.

“È con grande soddisfazione che do questa notizia alla mia città. Per anni, quella ex discarica ha rappresentato una minaccia costante per la salute dei miei concittadini e del nostro ambiente. Dal primo giorno del mio mandato, ho fatto tutto il possibile per arrivare a questo traguardo”, ha aggiunto Bruno.

“Con un indice di rischio pari a 55,5, la discarica di contrada San Vito è risultata la priorità in tutta la Puglia tra i siti destinati all’intervento appena finanziato. Ora, con i fondi stanziati, l’auspicio è che i lavori possano iniziare quanto prima e concludersi rapidamente ed efficacemente”, ha aggiunto Bruno.

“Francavilla Fontana ha atteso per troppo tempo che questa minaccia fosse eliminata. Ora, finalmente, la bonifica è all’orizzonte. Per questo importante risultato ringrazio Serena Triggiani, assessora regionale all’ambiente, e Raffaele Piemontese, assessore alla programmazione economica, il presidente Michele Emiliano e tutta la giunta regionale”, ha concluso Maurizio Bruno.

