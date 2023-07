FRANCAVILLA FONTANA – Per “scongiurare il rischio di un progressivo smantellamento di importante riferimento sanitario per il territorio”, il consigliere regionale di Forza Italia Massimiliano Di Cuia chiede lumi circa le reali intenzioni della giunta regionale pugliese sul futuro dell’ospedale Dario Camberlingo.

“Da tempo – scrive Di Cuia – denuncio il rischio di un progressivo smantellamento dell’ospedale di Francavilla Fontana, che serve un ampio bacino d’utenza sia della provincia di Brindisi sia di quella di Taranto. Già lo scorso febbraio scrissi al direttore generale della Asl di Brindisi, ma non ho mai ricevuto risposta. Nella lettera, segnalavo le gravi criticità del pronto soccorso, dovute principalmente alla carenza di personale in servizio. Una situazione divenuta insostenibile, a cui si aggiungono gli altri tagli ai reparti decisi dalla Regione e la sospensione dei ricoveri. Il Camerlingo sembra essere oggetto di un progressivo ridimensionamento che priverebbe il territorio di un riferimento sanitario importantissimo anche per la provincia ionica. E questo nonostante la presenza di reparti di assoluta eccellenza che erogano un servizio qualificato nonostante le note carenze organiche ed organizzative. Per questo, depositerò un’interrogazione diretta all’assessore regionale alla Sanità per avere contezza delle reali intenzioni della Giunta sul futuro dell’ospedale”.

